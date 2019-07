Medaglia d'argento ai Campionati italiani di Katate, premiato in Comune il barese Giorgio Romanini

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e il maestro Michele Giuliani alla guida della società barese. “Il secondo gradino del podio - ha dichiarato Decaro - segna un traguardo importante per Giorgio, ed è motivo di orgoglio e di vera soddisfazione per l’intera comunità barese. Questo sport, che Giorgio sta coltivando, con disciplina e passione, coinvolge tanti ragazzi a Bari, grazie anche alla dedizione delle società sportive che accompagnano gli atleti in un percorso sportivo ma anche di crescita umana. L’impegno dell’amministrazione è quello di sostenere tutte le discipline sportive, indistintamente, perché da quelle più conosciute a quelle minori perché dove laddove esiste un gruppo sportivo esiste una comunità e un presidio di regole e valori”.