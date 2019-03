L’under 16 di basket è Campione di Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo la vittoria per il secondo anno consecutivo del titolo giovanile regionale di eccellenza, per l’UNDER 16 di Basket del CUS Bari, gli atleti, in dirigenti, lo staff tecnico e il Presidente Giuseppe Seccia, incontreranno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano venerdì 22 marzo, alle ore 18,00, all’interno del palazzetto dello sport, nel Centro Universitario sportivo barese. I ragazzi dell’Under 16 allenati da Luigi Serrano si sono laureati campioni di Puglia, rendendo anche la stagione agonistica che sta per concludersi, a dir poco, straordinaria. “La scorsa stagione – spiega Seccia - tutto quello che potevamo vincere lo abbiamo vinto e, il timore quest’anno era di non riuscire a mantenere alto il livello agonistico, invece i ragazzi e i tecnici hanno fatto un lavoro eccellente. Anche nelle altre categorie. Siamo felici e orgogliosi che il Governatore Pugliese, tra l’altro ex cestista del CUS, venga a congratularsi con i ragazzi”