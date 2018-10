Luigi De Laurentiis rispetta la promessa: a cena dalla super-tifosa Franca

I tifosi del Bari più attenti ricorderanno che nelle scorse settimane il presidente Luigi De Laurentiis era stato avvicinato da una tifosa biancorossa nei pressi dell'antistadio, durante gli allenamenti della squadra. La signora Franca si era rivolta al numero uno del Bari con una proposta "indecente" con tanto di numero di telefono scritto su un bigliettino. Altolà alla malizia: Franca aveva invitato il presidente a casa sua per una cena a base di specialità baresi.

Alla fine la cena c'è stata e pare essere stata anche particolarmente gustosa a giudicare dalle immagini pubblicate da LDL (vale anche per lui l'abbreviazione comunemente usata per il padre Aurelio, noto anche come ADL). Sul suo profilo instagram il presidente dei biancorossi ha documentato con dovizia di particolari (causando anche l'invidia di chi scrive) l'appuntamento a casa di Franca: dall'ingresso in casa, alle leccornie (con orecchiette con le cime di rapa e panzerotti sugli scudi) fino alla foto di gruppo finale con tutta la famiglia di appassionati tifosi biancorossi.

Una bella pagina extra-sportiva, un gesto simbolico da parte del presidente che ha azzerato la distanza che spesso divide le persone famose da quelle comuni in nome di due grandi passioni come il cibo e l'amore per il Bari.