Maglia celebrativa “110 anni Amalabari”, debutto contro l'Empoli il 27 gennaio

Una data per il debutto ufficiale c'è: il 27 gennaio, primo match casalingo del 2018 per la Fc Bari 1908. Quel giorno i ragazzi di Grosso scenderanno in campo con indosso la maglia celebrativa “110 anni Amalabari”, divisa creata per festeggiare lo storico anniversario. A dare l'annuncio è la stessa società attraverso il suo profilo Facebook.

La maglia, ispirata alla stagione 1976/77, sarà poi riproposta anche nella successiva trasferta di Venezia, prevista il 3 febbraio. La speciale divisa - che "rappresenta nel suo significato la sofferenza e la gioia - spiega la Fc Bari 1908 - ovvero lo spirito dei tifosi, coloro che amano più di ogni cosa il bianco e il rosso -, sarà stampata in 1100 pezzi e i tifosi potranno ordinarla online a partire dalle 12 di domenica 21 gennaio.