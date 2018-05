In 500 di corsa per sensibilizzare sulle demenze: a Giovinazzo grande successo per la 'maratona solidale'

Una corsa per sensibilizzare la cittadinanza alle demenze. Un'iniziativa solidale che ha avuto subito una grande risposta: oltre 500 podisti hanno partecipato alla maratona organizzata il 6 maggio a Giovinazzo, in provincia di Bari. L'evento, patrocinato dal Comune, è stato realizzato da Giovinazzo Comunità solidale Amica delle persone con demenza e Puglia Marathon – Maratona delle cattedrali.

L'idea, come spiegano gli organizzatori, era realizzare un evento per "promuovere un atteggiamento positivo da parte dell’intera comunità sul delicato tema delle demenze". E non c'era modo migliore di farlo se non con lo sport, potente strumento per favorire il benessere fisico e psicologico a tutte le età. Da qui l'idea della maratona solidale, una delle prime del Sud Italia, con un focus specifico sul tema delle demenze.