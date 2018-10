Serie D - Marsala-Bari 1-1: ancora un pari per i biancorossi, Locri a -1

Ancora un pareggio per il Bari, fermato sull'1-1 dal Marsala. Passati in vantaggio nel finale del primo tempo grazie all'autorete di Benivegna, i biancorossi hanno subito il goal dell'1-1 su una deviazione di testa di Prezzabile nella ripresa.

Non una prova esaltante da parte dei pugliesi che hanno mostrato passi indietro nel gioco, confermando le difficoltà viste nel match casalingo con la Turris. Pari ampiamente meritato per i padroni di casa che strappano un punto prezioso contro l'avversaria più quotata del Girone. Il Bari ora è a quota 14 in classifica e deve guardarsi dal Locri, vittorioso in casa contro il Rotonda e ora a -1 in classifica. Uno scenario che rende molto interessante lo scontro diretto in programma domenica prossima al San Nicola.

La partita

Nel riscaldamento Cornacchini perde D'Ignazio, sostituito nell'undici titolare da Nannini. Avvio di gara lento la prima azione pericolosa arriva su un calcio piazzato del Bari al'20: palla alta dopo il colpo di testa ravvicinato di Cacioli. Qualche minuto più tardi punizione per i padroni di casa dai 21 metri per fallo di Feola: se ne incarica Sekkoum. Alta non di molto, Marfella era sulla traiettoria. Superata da poco la mezz'ora iniziativa pericolosa di Nannini sulla sinistra che mette basso e forte al centro. La difesa intercetta in extremis. Calcio d'angolo per il Bari. Terzo calcio d'angolo di fila per il Bari che pressa. Il portiere allontana coi pugni un pallone pericoloso nell'area piccola. Al 39' pericoloso il Marsala con Tripoli che conclude a rete dopo un lancio in verticale di 50 metri che taglia tutto il campo. Ottima la risposta di Marfella che respinge. Difesa del Bari sorpresa. La gara si sblocca al 44' la partita il Bari: angolo batutto da Piovanello e autogol dei padroni di casa con Benivegna che infila Giappone nel tentativo di anticipare Cacioli. Proteste del Marsala per l'assegnazione del corner. Le squadre vanno a riposo sull 1 a 0 per il Bari dopo 2 min di recupero.

A inizio ripresa iniziativa di Piovanello che va al tiro dal limite dopo una bella azione del Bari, il pallone però si perde alto sulla traversa. Poco dopo si fanno vivi i padroni di casa con Candiano, la conclusione non inquadra lo specchio. Al '52. Punizione pericolosa per il Marsala dopo un fallo di Hamlili che viene ammonito. Il solito Sekkoum batte a rete. Tiro che esce fuori di poco deviato dalla barriera del Bari. Corner. Al 57' Azione confusa del Marsala che guadagna un corner dopo un'incertezza di Di Cesare, l'ex Parma interviene con un po' di apprensione e riesce a chiudere in corner. Dal tiro dalla bandierina nasce il pari dei siciliani: Sekkoum calcia una gran palla sul secondo palo, Feola perde contatto con Prezzabile che di testa fa 1 a 1. Difesa del Bari immobile. Al 61' recriminano i biancorossi che chiedono un calcio di rigore per un presunto fallo in aerea su Simeri. L'arbitro dice no. Brivido per il Bari al 70': azione di contropiede del Marsala con Candiano che conclude forte e preciso dal limite dell'area, il pallone sfiora il palo con Marfella che non sarebbe riuscito a intervenire. Al 77' ci provano i pugliesi ma il tiro di Simeri è da posizione troppo defilata, facile la parata per Giappone. Nel finale la squadra di Cornacchini prova ad alzare il pressing nel alla ricerca del vantaggio, cercando la rete sull asse Simeri-Brienza-Pozzebon. Le soluzioni offensive però, si dimostrano troppo prevedibili e non si concretizzano.Dopo 5' di recupero le squadre tornano negli spogliatoi dividendosi la posta in palio con un punto a testa.

Il tabellino di Marsala-Bari 1-1

MARSALA (4-3-3) - Giappone, Benivegna, Maraucci, Giardina, Galfano, Candiano, Prezzabile (79' Ciancimino), Sekkoum, Balistreri, Corsino (70' Barraco), Tripoli. A disp.: Jaber, Fragapane, Parisi, Giuffrida, Lo Nigro, Mazzara, Manfredi. All.: Chianetta



BARI (4-3-3) - Marfella, Aloisi, Cacioli, Di Cesare, Nannini, Feola, Hamlili (79' Brienza), Piovanello (79' Langella), Neglia (65' Pozzebon), Simeri, Floriano (55' Bolzoni). A disp.: Maurantonio, Mattera, Bollino, Liguori. All.: Cornacchini

Arbitro: Bracaccini di Macerata

Marcatori: 44' aut. Benivegna (B), 59' Prezzabile (M)

Ammoniti: Hamlili (B)