Marsala-Bari, le probabili formazioni: Floriano e Brienza dall'inizio, resta fuori Neglia?

A distanza di una settimana dal pareggio interno contro la Turris, il Bari è pronto a fare il suo ritorno in campo nella gara della sesta giornata sul campo del Marsala. Contro la compagine siciliana, attualmente, al settimo posto in classifica con 7 punti, gli uomini di Cornacchini vorranno certamente tornare a dire la loro per riprendere al più presto il proprio cammino vittorioso che nelle prime giornate li aveva visti fare bottino pieno.

Qui Marsala

Tutti a disposizione per il tecnico Ignazio Chianetta che non dovrebbe cambiare atteggiamento tattico per la gara contro i galletti (di solito i suoi giocano con il 4-3-3). Buone possibilità di riconferma per la formazione scesa in campo dall'inizio nel pareggio a reti bianche in casa della Cittanovese. Tra i pali dovrebbe esserci il giovanissimo Giappone, poi linea difensiva a quattro con gli under Benivegna e Galfano terzini e l'esperta coppia di centrali Maraucci-Giardina. Redini del centrocampo affidate all'esperto capitano Sekkoum, che dovrebbe essere affiancato da Candiano e Prezzabile. In attacco con il centravanti Balistrieri dovrebbero esserci Tripoli e Giannusa.

Qui Bari

Cornacchini dovrà fare a meno del solo Siaulys, out per circa 40 giorni. Al posto del portiere lituano, sarà a disposizione l'esperto Maurantonio che fino ad ora aveva occupato il ruolo di preparatore dei portieri. Recuperato Bolzoni, regolarmente tra i convocati: il tecnico biancorosso potrebbe decidere di risparmiarlo preferendogli Feola con Hamlili e Langella. Cornacchini dovrebbe abbandonare il 4-3-1-2 delle ultime uscite per tornare al 4-3-3 delle prime giornate. Un modulo che a detta del mister non esclude l'impiego simultaneo di Floriano e Brienza con Simeri. Potrebbe partire dalla panchina e rifiatare Samuele Neglia, rimasto a secco nelle ultime uscite dei biancorossi.

Le probabili formazioni di Marsala-Bari

MARSALA (4-3-3) - Giappone; Benivegna, Maraucci, Giardina, Galfano; Candiano, Sekkoum, Prezzabile; Tripoli, Balistrieri, Giannusa. All.: Chianetta

BARI (4-3-3) - Marfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, D'Ignazio; Feola, Hamlili, Langella; Floriano, Simeri, Brienza. All.: Cornacchini

Arbitro: Bracaccini di Macerata