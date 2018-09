Medaglia di bronzo nei 200 dorso agli europei master nuoto in Slovenia per Vito D’Augenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Arriva direttamente da Kranj in Slovenia, dove si stanno svolgendo gli Europei Master di nuoto, la notizia della conquista del podio da parte di Vito D’Augenti 25enne, che ha conquistato uno straordinario bronzo nei 200 dorso. Due gli atleti del CUS Bari che hanno partecipato. L’atleta cussino, ancora all’estero per le gare, è cresciuto sportivamente nel Centro Universitario Sportivo barese, ed è stato più volte campione regionale assoluto, ha vinto un bronzo e due argenti ai Campionati Italiani di Palermo lo scorso mese di luglio, al suo primo anno come Master. A prepararlo atleticamente i tecnici Nicola Oliva, Pasquale Maselli, Francesco Pascazio e Donato Sassanelli che dice soddisfatto : “ E’ un grande risultato, maturato alla fine di una stagione intensa e dura di allenamenti per Vito. Ha rinunciato durante l’estate alle vacanze, pur di allenarsi per arricchire il suo palmares. Il risultato cronometrico conseguito in Slovenia di 2’19”28 è importante perché partiva da un tempo a luglio di 2’25”65. Con questa medaglia chiude con grande soddisfazione la stagione.” Per lui ora un po’ di riposo, mentre la squadra dei master inizia nelle prossime ore gli allenamenti per la nuova stagione, della quale si attende il calendario.

Gallery