Messina-Bari, le probabili formazioni: Cornacchini opta per il 4-3-3

L'attesa per i tifosi del Bari è finalmente terminata: domani pomeriggio la neonata squadra biancorossa farà il suo esordio nel campionato di Serie D. Il primo avversario dei galletti sarà l'AC Rilancio Messina che attenderà la squadra di Cornacchini allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00 mentre l'arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

Al seguito dei biancorossi dovrebbero esserci oltre 400 tifosi ansiosi di dimostrare l'amore per la propria squadra a prescindere dalla categoria: i temerari che hanno acquistato il biglietto non si sono lasciati intimidire dalle difficoltà di una trasferta impegnativa e hanno voluto essere presenti a tutti i costi per il battesimo dei galletti nell'universo dei dilettanti.

I precedenti di Messina-Bari

Bari e Messina si sono incontrate 43 volte nel corso della loro storia tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia. I precedenti complessivi sono a favore dei galletti, vittoriosi in 19 occasioni contro gli 11 successi dei peloritani; 13 i pareggi. Non altrettanto favorevole lo score in casa dei siciliani: in 20 partite le vittorie sono 5 contro 8 sconfitte e 7 pareggi.

Qui Bari

C'è molta curiosità per quella che sarà la prima formazione schierata dal tecnico originario di Fano. Il modulo sarà quasi con certezza il 4-3-3 visto nei test amichevoli fin qui disputati dalla squadra. Le indiscrezioni della vigilia vedono favorito per il ruolo di portiere l'ex primavera del Napoli Davide Marfella. I terzini dovrebbero essere Aloisi a destra e D'Ignazio a sinistra, mentre la coppia di difensori centrali sarà probabilmente formata da Di Cesare e Mattera. A centrocampo dovrebbero agire Feola, Hamlili e Piovanello, mentre l'attacco - dove sarà assente Brienza per squalifica - sarà quasi con certezza composto da Floriano, Simeri e Bollino.

Qui Messina

I padroni di casa, allenati dal tecnico Pietro Infantino, dovrebbero schierarsi con il 3-4-3: tra i pali Ragone, terzetto difensivo con Russo, Cossentino e Porcaro; a centrocampo dovrebeero agire Biondi, Bossa, Traditi e Cocimanno, ma occhio alla candidatura di Genevier centrocampista appena arrivato e con una lunga militanza tra A, B e C. Tridente con Rabbeni e Pizzo alle spalle di Gambino.

Le probabili formazioni di Messina-Bari

MESSINA (3-4-3): Ragone, Porcaro, Cossentino, Russo; Biondi, Genevier, Bossa, Barbera; Gambino, Petrilli, Rabbeni. All.: Infantino.

BARI (4-3-3) - Marfella; Aloisi, Di Cesare, Mattera, D'Ignazio; Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Bollino, Simeri, Floriano. All.: Cornacchini

Abitro: Di Marco di Ciampino