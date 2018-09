Messina-Bari, Cornacchini convoca 22 giocatori per l'esordio stagionale

Il Bari ha reso nota la lista dei convocati per l'esordio stagionale in Serie D contro il Messina, in programma domani pomeriggio allo stadio San Filippo-Franco Scoglio. Il tecnico dei galletti Giovanni Cornacchini ha convocato 22 giocatori per la trasferta in Sicilia. Tra di essi non figura Ciccio Brienza, out per squalifica.

I convocati del Bari

PORTIERI

#1 - SIAULYS Ovidius

#22 - MARFELLA Davide



DIFENSORI

#3 - D’IGNAZIO Luigi

#4 - MATTERA Giuseppe

#5 - CACIOLI Luca

#6 - DI CESARE Valerio

#23 - NANNINI Cosimo

#30 - ALOISI Nicola

#32 - GIOIRA Mattia



CENTROCAMPISTI

#8 - HAMLILI Zaccaria

#16 - ROZZI Nicolò

#17 - PIOVANELLO Enrico

#21 - FEOLA Andrea

#29 - MUTTI Alessandro

#36 - BOLZONI Francesco

#33 - LANGELLA Cristian



ATTACCANTI

#7 - FLORIANO Roberto

#9 - SIMERI Simone

#11 - NEGLIA Samuele

#24 - BOLLINO Mauro

#27 - LIGUORI Luigi

#99 - POZZEBON Demiro