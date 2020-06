Dopo Bitonto festeggia anche il Molfetta: è serie D. Ultimo a zero punti in Promozione si salva anche il Capurso

Dopo il Bitonto festeggia anche il Molfetta, che conquista la serie D. Prima nel girone d'Eccellenza a cinque turni dal termine, questo pomeriggio per la compagine biancorossa è arrivata l'ufficialità: l'anno prossimo giocherà nel campionato di D. "Al solo scriverlo abbiamo la pelle d'oca" il commento della società.

Poco fa il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato la decisione precedentemente definita dal Consiglio Federale (che verrà ufficializzata in un prossimo comunicato) e ha promosso di diritto i biancorossi in D in quanto primi in classifica in Eccellenza al momento della sospensione del campionato.

"Un doveroso ringraziamento va a tutti: tifosi, appassionati, dirigenti, staff tecnico e giocatori. Il traguardo va condiviso con tutti perché tutti si sono resi protagonisti di questo "miracolo sportivo": la Molfetta ritorna in D dopo 24 anni e statene certi... non vorrà fare solo una comparsata. A Daisc è Nudd!"

Bloccate le retrocessioni in Promozione. Il Football Club Capurso si salva con zero punti in classifica.