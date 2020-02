Monopoli-Bari, le pagelle dei galletti: male Corsinelli e Scavone, Sabbione non molla

Il derby tra Monopoli e Bari è terminato col punteggio di 2-2 mantenendo invariata la distanza in classifica tra le due squadre. Tra le due, è sicuramente un risultato peggiore per i biancorossi, che ora attendono l'esito del posticipo tra Reggina e Ternana per comprendere se il distacco dalla capolista resterà costante o aumenterà ancora.

Tornando alla sfida del Veneziani, per i galletti è stata una partita per nulla semplice, nonostante a passare in vantaggio siano stati proprio Antenucci e compagni, grazie al 16° gol sagionale del capocannoniere. Un'indecisione di Corsinelli e Frattali ha poi propiziato il pari biancoverde di Fella.

Da quel momento il Monopoli ha sfoderato una prestazione importantissima mettendo in grande difficoltà i baresi, tanto da passare persino in vantaggio a inizio ripresa con la bestia nera dei biancorossi Jefferson. Soltanto il quarto gol stagionale di Sabbione ha evitato che la formidabile striscia di 20 risultati utili s'interrompesse. In inferiorità numerica dopo il rosso diretto a Perrotta il Bari ha persino provato a vincerla ma poi si è accontentato di difendere un punto che per come si era messa la partita può considerarsi ugualmente prezioso.

I migliori Today

Sabbione 6,5: Prestazione grintosa e attenta, impreziosita dalla rete del 2-2, il quarto acuto stagionale di questo difensore-goleador.

Schiavone 6,5: Il migliore del centrocampo biancorosso. Lucido e preciso, è suo l'assist per il pari di Sabbione.

Antenucci 6: Segna la rete del provvisorio 0-1 con un bel diagonale, dopo ha forse il torto di sprecare troppe occasioni.

Laribi 6: Da applausi la giocata con cui manda in porta Antenucci. Peccato che cali i giri con il passare dei minuti.

I peggiori Today

Corsinelli 5: Partita di grande sofferenza per il terzino sinistro che rimpiazzava Costa. Da una sua incertezza nasce il gol dell'1-0 con la complicità di Frattali. In generale, poco tranquillo per tutto l'andamento del match.

Scavone 5: L'intesa con Corsinelli non è delle migliori, inoltre appare in difficoltà (principalmente a livello fisico) contro il gran ritmo imposto dal pressing biancoverde.

Frattali 5,5: Indubbiamente poteva leggere meglio la traiettoria del tiro di Fella, in occasione del quale non era piazzato benissimo. Incolpevole sul raddoppio di Jefferson.

Perrotta 5,5: Buona gara fino al momento dell'espulsione per fermare la fuga di Fella.

Pagelle e tabellino di Monopoli-Bari 2-2

BARI (4-3-1-2): Frattali 5,5; Ciofani 6, Sabbione 6,5, Perrotta 5,5, Corsinelli 5; Maita 6, Schiavone 6,5 (62' Bianco 6), Scavone 5 (62' Folorunsho 5,5); Laribi 6 (69' D'Ursi 5,5); Antenucci 6, Simeri 6 (70' Di Cesare 6). A disp.: Liso, Marfella, Costantino, D'Ursi, Pinto, Berra, Terrani. All.: Vivarini 6.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti 6,5; Rota 6, De Franco 6, Mercadante 6; Tazzer 6 (61' Pecorini 6), Carriero 6,5 (76' Tsonev sv), Giorno 6, Piccinni 6, Donnarumma 6,5; Jefferson 7 (85' Cuppone sv), Fella 7. A disp.: Antonino, Arena, Oliana, Antonacci, Tuttisanti, Mariano, Nina, Hadziosmamovic, Nanni. All.: Scienza 6,5.

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Terenzio - Massara

Marcatori: 6' Antenucci (B), 15' Fella (M), 53' Jefferson (M), 58' Sabbione (B)

Note - ammoniti: Simeri, Laribi, Bianco (B), Tazzer (M), Tsonev (M). Espulsi: Perrotta (B) per fallo da ultimo uomo. Recupero: 1' pt, 4' st.