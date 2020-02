Monopoli-Bari, esauriti i biglietti a disposizione degli ospiti: al derby 700 baresi

Domenica pomeriggio alle 17:30 il Bari farà visita al Monopoli allo Stadio "Vito Simone Veneziani" per il secondo derby di fila dopo quello vinto col Francavilla.

La vendita dei tagliandi destinati al settore ospiti capiente 500 posti è partita mercoledì 5 febbraio alle 9:30. Al raggiungimento del massimo della capienza del settore ospiti, il Monopoli ha messo a disposizione altri 200 tagliandi nel Settore Distinti.

Vista la vicinanza tra Bari e Monopoli, divise da appena una cinquantina di km, è partito un vero e proprio assalto ai biglietti che sono andati esauriti in poche ore. Al Veneziani, dunque, ci saranno 700 tifosi biancorossi ma a casa resteranno tanti supporter scontenti, molti dei quali hanno segnalato anomalie nella vendita e atteso invano in coda nella speranza di acquistare un biglietto per assistere alla partita della propria squadra del cuore.