Monopoli-Bari, probabili formazioni: tra i galletti tornano Di Cesare e Bianco

Tutto pronto per il ‘derby del mare’ tra Monopoli e Bari, gara della 25ª giornata di Serie C in programma alle 17:30 al Veneziani, che potrebbe avere conseguenze importanti sulla classifica del Girone C.

Tra biancoverdi e biancorossi, infatti, si tratta di uno scontro diretto: i galletti – reduci da 19 risultati positivi di fila - sono secondi con 50 punti, mentre i gabbiani occupano il quarto posto a sole 3 lunghezze di distanza. La stracittadina in questione, inoltre, assume ancora maggiore rilevanza in virtù dell’altra sfida al vertice tra Reggina e Ternana (prima contro terza) in programma lunedì sera al Granillo.

Come arriva il Monopoli

L'unico assente per Scienza è Triarico mentre recuperano Arena e Maestrelli. Il tecnico dei gabbiani schiererà i suoi col consueto 3-5-2: la linea difensiva dovrebbe essere formata da Rota, Franco e Mercadante. A centrocampo, sugli esterni agiranno l'under Tazzer e Donnarumma, mentre nel mezzo dovrebbero esserci Carriero, Giorno e l'ex Piccinni. In avanti largo al duo Jefferson-Fella.

Come arriva il Bari

Nel Bari oltre all’infortunato Hamlili manca anche lo squalificato Costa, in compenso Vivarini ritrova Bianco che rientra dopo un turno di stop. In difesa dovrebbe esserci il rientro di Di Cesare: se così fosse Perrotta scalerebbe a sinistra e il capitano tornerebbe a formare la coppia centrale con Sabbione e Ciofani a destra. A centrocampo confermati Maita e Schiavone, torna Bianco con Scavone che dovrebbe andare in panchina. Nessuna sorpresa dalla trequarti in su con Laribi che agirà alle spalle di Simeri e Antenucci.

Le probabili formazioni di Monopoli-Bari

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Jefferson. All.: Scienza

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Terenzio - Massara