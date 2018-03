Lutto nel mondo del calcio: morto Davide Astori. Si fermano Serie A e Serie B

Un altro rinvio per il Bari che non scenderà in campo neanche oggi ad Avellino. Questa volta a fermare i galletti non è il maltempo ma una tragedia avvenuta a km di distanza: nella notte Davide Astori, capitano della Fiorentina è morto stroncato da un infarto.

Una notizia tremenda che ha scosso calciatori, tifosi e tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio. L'Assocalciatori nella figura del presidente Damiano Tommasi ha immediatamente chiesto e ottenuto il rinvio di tutte le gare di Serie A e Serie B. Rinviate tutte le partite, inclusa quella dei galletti al Partenio. Il pallone, almeno per questa domenica, si sgonfia e lascia spazio al dolore.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 marzo 2018

Il cordoglio della Fc Bari 1908 per la scomparsa di Davide #Astori

➡️https://t.co/seQRzOdTxZ pic.twitter.com/xpRR7ssksy — FC Bari 1908 (@fcb1908) 4 marzo 2018

Anche l'F.C. Bari ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Astori: "FC Bari 1908 si stringe al dolore della famiglia Astori, degli affetti più cari e dell’ACF Fiorentina per la scomparsa di Davide. Lo vogliamo ricordare con il suo sorriso, perché oggi il nostro Club si unisce al pensiero di chiunque abbia appreso questa notizia sconvolgente e assurda".