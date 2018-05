Neymar Jr’s Five: i Balziblu vincono la sesta tappa di Bari e staccano il pass per la finale nazionale 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sono stati oltre 250 i ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che sabato 12 maggio, presso il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia, hanno preso parte alla sesta tappa del Neymar Jr’s Five 2018, il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull e giunto alla terza edizione. È stata una giornata di grande calcio e sano agonismo con le tante squadre partecipanti che si sono sfidate in un torneo di calcio a 5 caratterizzato da regole innovative come l’assenza di entrambi i portieri e l’eliminazione di un componente per ogni gol del team avversario. Alla tappa barese la vittoria del torneo è andata al team FC Balziblu che ha avuto la meglio sul Colchoneros. I vincitori torneranno in gara il 9 giugno, a Milano, per la finale nazionale che decreterà chi volerà in Brasile per la finale mondiale. Quest’ultima è in programma sabato 21 luglio presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo). Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, i campioni nazionali vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr. Prossima tappa a Napoli il 19 maggio presso il Caravaggio Sporting Village. L’ottava e ultima tappa è in programma, invece, sabato 26 maggio a Cagliari. Per iscrivere gratuitamente la propria squadra, maschile o femminile, basta andare sul sito https://www.neymarjrsfive.com/it e scegliere la tappa a cui si vuole partecipare.