Neymar 'presenta' il 'suo' torneo di calcio a 5: a Bari la sesta tappa italiana

Giunto alla terza edizione, il Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a 5 organizzato da Red Bull e riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra. La grande novità di quest’anno sarà un torneo riservato anche alle sole donne. Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale voleranno così in Brasile per la Finale Mondiale, in programma a fine luglio presso l’Instituto Projeto Neymar Jr, e incontreranno il fenomeno brasiliano. In Italia saranno 8 le tappe. A Bari sabato 12 maggio è in programma la sesta tappa presso il Centro Sportivo Dicagno Abbrescia. Iscrizioni su: https://www.neymarjrsfive.com/it/IT (Video) Neymar presenta il suo torneo: http://bit.ly/2EZA0Ob