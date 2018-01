Nuova brillante vittoria della squadra Cus Bari Calcio a 5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gara avvincente e ricca di emozioni nell'ultimo turno del girone d'andata del Campionato di Serie C2 di calcio a 5 girone B: il CUS BARI C5 si è imposto per 7-4 sull’ATLETICO BITONTO C5. Partita combattuta ma sempre nelle mani dei biancorossi di Colaianni, mai in svantaggio e sempre con il pallino del gioco. Grande impatto sul match per il colpo estivo Ryohei Tsuchiya, il metodico interno arrivato dal Sol Levante ha messo a referto ben due reti. Le altre cinque segnature sono state invece realizzate dal capitano Francesco Castro, autore di due bellissime marcature, e dal pacchetto offensivo a disposizione della compagine universitaria: Giuseppe Carbone, Vincenzo Gigante e Francesco Straziota. I biancorossi sono ora ad una sola lunghezza dalla zona playoff, ben saldi al sesto posto e con le carte in regola per sognare. “Vittoria importante- afferma Mister Raffaele Colaianni – contro una squadra molto in forma, che attualmente si colloca al secondo posto nel nostro campionato. Questo ci dà fiducia - continua il tecnico dei cussini - stiamo lavorando bene, convinti che l’impegno e la voglia di migliorare costituiscano la base del nostro progetto”. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 20 gennaio alle ore 18.00. Nell'occasione i biancorossi affronteranno l'ASD CITTA’ DI BITONTO, per la prima giornata del girone di ritorno, nel suggestivo palcoscenico del palazzetto di Lungomare Starita.