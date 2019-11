Paganese-Bari, le pagelle dei galletti: Antenucci match-winner, Bianco che grinta!

Vittoria convincente per il Bari che torna a casa con i tre punti dopo essrersi imposto sul campo della Paganese. Su un campo fortemente allentato dalla pioggia, i biancorossi hanno ottenuto il classico successo sporco fornendo buone indicazioni specialmente dal punto di vista caratteriale.

Valutare il fraseggio su un fondo ai limiti della praticabilità come quello del Torre è complicato ma Vivarini può dirsi soddisfatto della determinazione messa in campo dai suoi.

I migliori Today

Antenucci 7: Dopo esserci andato vicino nel primo tempo riesce a timbrare il cartellino nella ripresa. La decima gemma in campionato (è secondo nella classifica marcatori con due goal in meno rispetto a Corazza), oltre a essere bella dal punto di vista dell'esecuzione pesa come un macigno e vale ben tre punti.

Simeri 6,5: Nel primo tempo serve un pallone al bacio per Antenucci che il compagno non sfrutta a dovere. A inizio ripresa sfrutta male l'occasione per spezzare l'equilibrio quando sceglie di tentare il pallonetto anziché concludere in maniera più semplice ma si riscatta servendo al compagno di reparto l'assist per il goal vittoria.

Sabbione 6,5: Determinante con un salvataggio sulla conclusione a botta sicura di Alberti, con il risultato ancora sullo 0-0. Sempre attento e aggressivo.

Bianco 6,5: Probabilmente una delle migliori partite nella seconda parentesi biancorossa del centrocampista campano. Elemento imprescindibile al centro del campo dove lotta e ripulisce palloni in grandi quantità.

Schiavone 6,5: Si conferma in grande crescita. Dopo il rigore procurato a Bisceglie, mette ancora lo zampino in un goal dei suoi: da una sua botta dalla distanza nasce l'azione che porta Simeri a servire l'assist vincente per Antenucci.

I peggiori Today

Terrani 5,5: Riproposto da trequartista alle spalle di Antenucci e Simeri prova a darsi da fare inventando suggerimenti a favore dei compagni ma non riesce a incidere, complice un campo tutt'altro che ideale per un giocatore che fa della tecnica la sua dote principale.

Folorunsho 5,5: Preferito ad Hamlili e Schiavone, probabilmente perché più in condizione dal punto di vista fisico, l'ex Virtus Francavilla ci mette impegno e buona volontà ma soffre sbagliando molti appoggi anche facili.

Pagelle e tabellino di Paganese-Bari 0-1

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (84' Bonavolontà), Panariello, Stendardo; Mattia (74' Carotenuto), Capece, Gaeta, Perri (84' Musso); Guadagni (58' Scarpa), Alberti. A disp.: Scevola, Campani, Sbampato, Bramati, Lidin, Acampora. All.: Erra.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 6, Sabbione 6,5, Di Cesare 6, Perrotta 6; Folorunsho 5,5 (60' Hamlili 6), Bianco 6,5, Schiavone 6,5; Terrani 5,5 (60' Neglia sv); Simeri 6,5 (80' Ferrari sv), Antenucci 7 (90' Costa sv). A disp.: Marfella, Corsinelli, Esposito, Cascione, Scavone, Awua, Kupisz, Floriano. All.: Vivarini 6,5.

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Santi/Pagliola

Marcatori: 70' Antenucci (B)

Note - ammoniti Guadagni, Caccetta (P), Bianco, Ferrari, Neglia, Antenucci, Costa (B). Recupero: 1', 5'