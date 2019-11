Paganese-Bari 0-1: nel pantano del Torre decisiva la rete di Antenucci

Vittoria molto importante per il Bari, riuscito a imporsi di misura sul campo della Paganese: 0-1 il risultato a favore dei galletti che sono riusciti a volgere a proprio favore la sfida grazie all'unico goal dell'incontro messo a segno da Mirco Antenucci.

La decima rete stagionale in campionato dell'attaccante biancorosso è valsa tre punti pesanti (gli azzurrostellati erano ancora imbattuti in casa ndr), maturati al termine di una gara in cui si è giocato poco a pallone per via di un campo al limite del praticabile. Match bruttino soprattutto nel primo tempo, contraddistinto da appena un paio d'occasioni per parte. Sicuramente più gradevole la ripresa in cui si è assistito a una maggiore pressione offensiva da parte dei pugliesi, culminata con la rete del numero 7.

Con questa vittoria i galletti salgono a quota 29, mantenendo costante il distacco dalla Reggina (vittoria a tavolino per i calabresi, 0-3 sul campo del Rieti) che resta in vantaggio di 8 punti. Il prossimo impegno per il Bari sarà la partita interna contro il Teramo, in programma domenica 24 novembre alle 17:30 al San Nicola.

La cronaca di Paganese-Bari

Vivarini conferma il 4-3-1-2 visto a Bisceglie, unica novità Folorunsho al posto di Hamlili, in condizioni non perfette. Il match prende avvio su un campo fortemente allentato dalla pioggia. Partenza aggressiva della Paganese che in più occasioni scodella palloni nell'area biancorossa cercando di creare scompiglio. Al 6' opportunità per il Bari: lancio lungo dalle retrovie, Stendardo buca l'intervento, per poco non ne approfitta Antenucci che però ha problemi a controllare la sfera. La qualità del gioco risente inevitabilmente delle condizioni del terreno. Al 17' grande occasione per i padroni di casa con Alberti che calcia a botta sicura da pochi passi ma trova la provvidenziale opposizione di Sabbione, sul prosieguo dell'azione il pallone viene ributtato in mezzo con forza e passa pericolosamente davanti a Frattali fin quando non viene allontanato. Non succede nulla di eclatante fino al 42': cross di Simeri dalla destra per la testa di Antenucci, il colpo di testa termina alto di pochissimo. Grande chance sprecata dai galletti e squadre che vanno a riposo senza reti.

Stessi 22 in campo all'inizio della ripresa. 52' Simeri lanciato direttamente da Frattali riesce a incunearsi tra i centrali della Paganese e prova a beffare Baiocco con un pallonetto ma il portiere campano fa suo il pallone senza affanni. Al 58' tentativo di Berra dalla distanza, Baiocco blocca in due tempi. Scattata l'ora di gioco doppio cambio per il Bari: Vivarini manda in campo Hamlili e Neglia per Folorunsho e Terrani. Ripresa giocata senz'altro meglio dai biancorossi che al 70' finalmente passano: Schiavone prova la botta dai 25 metri, respinta di Baiocco, Simeri rimette in mezzo il pallone e trova l'acrobazia di Antenucci che da pochi passi batte l'estremo difensore azzurrostellato. Il tecnico biancorosso concede gli ultimi 10 minuti a Ferrari, al posto di uno stremato Simeri. All'86' tentativo dal limite dell'area di Carotenuto, Di Cesare sporca la traiettoria in corner con un colpo di testa. Nel finale Ferrari ha l'opportunità di raddoppiare ma trova la parata con i piedi di Baiocco. Decide il goal di Antenucci.

Il tabellino di Paganese-Bari 0-1

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (84' Bonavolontà), Panariello, Stendardo; Mattia (74' Carotenuto), Capece, Gaeta, Perri (84' Musso); Guadagni (58' Scarpa), Alberti. A disp.: Scevola, Campani, Sbampato, Bramati, Lidin, Acampora. All.: Erra

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Folorunsho (60' Hamlili), Bianco, Schiavone; Terrani (60' Neglia); Simeri (80' Ferrari), Antenucci (90' Costa). A disp.: Marfella, Corsinelli, Esposito, Cascione, Scavone, Awua, Kupisz, Floriano. All.: Vivarini

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Santi/Pagliola

Marcatori: 70' Antenucci (B)

Note - ammoniti Guadagni, Caccetta (P), Bianco, Ferrari, Neglia, Antenucci, Costa (B). Recupero: 1', 5'