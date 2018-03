Pallacanestro, a Bari arriva la Jr Nba Fip League dedicata ai ragazzi

Ci sarà anche Bari fra le tre città che ospiteranno la Jr. NBA Fip League, torneo organizzato da National Basketball Association e Federazione Italiana Pallacanestro e riservato a ragazzi e ragazze di 11-13 anni della scuola primaria. In seguito al successo delle prime due edizioni della Jr. NBA FIP League tenutesi a Roma, quest’anno le città coinvolte, oltre alla capitale, saranno Ancona e, appunto, Bari.

Il torneo

In ciascuna città, 30 squadre formate da ragazzi e ragazze della Scuola Primaria, ognuna in rappresentanza di un team NBA, disputeranno, tra marzo e maggio, una serie di partite di regular season, seguite da Playoff ad eliminazione diretta e dalle Jr. NBA League Finals cittadine. La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che le squadre di ciascun campionato si sfideranno a Roma per il titolo nazionale della NBA FIP League.

Divertimento e valori

“Dare l’opportunità a centinaia di studentesse e di studenti di giocare a basket nelle palestre delle scuole è motivo di grande soddisfazione. Al terzo anno di attività, la Jr NBA FIP League si espande sul territorio italiano, con tornei che si disputano in contemporanea a Roma, ad Ancona e a Bari continuando a raccogliere tanti consensi fra studenti e insegnanti” - afferma Giovanni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro – “I ragazzi vivono il sogno di indossare le maglie delle franchigie americane. Gli insegnanti e i dirigenti scolastici hanno un'importante opportunità di educare i propri giocatori al divertimento, alla partecipazione e al rispetto, aspetti questi che sono alla base della lega. Infine la FIP può continuare una proficua collaborazione con l’NBA per la crescita del movimento cestistico giovanile. A riprova che i valori della pallacanestro non conoscono confini”. “Siamo lieti di annunciare, insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro, l’ampliamento del programma a tre campionati, in modo da permettere lo sviluppo dello sport sin dalle sue basi”, dichiara Neal Meyer, NBA Associate Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East. “Non vediamo l'ora di lavorare con la FIP per ispirare e coinvolgere più bambini in Italia, e avvicinarli al basket attraverso un'esperienza emozionante e positiva”.

Sfruttando l'entusiasmo intorno all'NBA, i campionati saranno l’occasione per promuovere i valori condivisi da NBA e FIP, come il lavoro di squadra, la leadership, il fitness e uno stile di vita sano durante le partite, i clinic giovanili Jr. NBA e le Finals. Jr. NBA, programma mondiale per il basket giovanile della Lega, insegna i fondamentali tecnici del basket nonché i suoi valori più importanti, nel tentativo di far crescere e migliorare l'esperienza della pallacanestro per i giovani giocatori, per gli allenatori e i genitori. Durante la stagione 2017-18, la NBA raggiungerà oltre 26 milioni di ragazzi e ragazze in 71 nazioni attraverso camp, clinic, sfide di abilità, partite e eventi di sensibilizzazione della comunità.

Per maggiori informazioni sulla Jr. NBA FIP League, visita il sito http://fip.it/jrnba/.