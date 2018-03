Pro Recco vince la final Four di Coppa Italia: tutto esaurito allo Stadio del Nuoto

La Pro Recco si è aggiudicata la 27ma edizione della Coppa Italia di Pallanuoto vincendo la Final Four disputatasi in questo weekend allo Stadio del Nuoto di Bari: la compagine ligure ha sconfitto in finale la An Brescia per 7 a 5 dopo essersi sbarazzati, ieri, della Cc Napoli nel penultimo atto della manifestazione. Per la Pro Recco si tratta del 6° trionfo di fila in Coppa Italia, il 13mo assoluto. Grande successo per la kermesse che ha richiamato nell'impianto barese migliaia di spettatori nelle due giornate di gare: "Questo grande successo di pubblico e i complimenti ricevuti dai grandi club arrivati in Puglia – spiega Emanuele Merlini, presidente della Waterpolo Bari, organizzatrice della due giorni di Final Four – segnano un nuovo punto a favore alla capacità di costruire eventi dedicati al meraviglioso mondo della pallanuoto e ci motivano ad andare avanti, nonostante le mille difficoltà quotidiane”. Nell'ultima giornata di incontri si segnala anche il terzo posto della Sport Management Verona, vincitrice per 15 a 7 su Cc Napoli. Un minuto di doveroso e commosso silenzio invece in memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto la scorsa notte a Udine.