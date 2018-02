Bari capitale della pallanuoto italiana: nel week-end la Final Four di Coppa Italia

La grande pallanuoto sbarcherà questo weekend a Bari: lo Stadio del Nuoto ospiterà la Final Four di Coppa Italia con quattro grandi squadre del campionato italiano, Pro Recco, Sport Management, An Brescia e Canottieri Napoli. Si comincerà sabato alle 17.30 con le due semifinali (Pro Recco-Napoli e Brescia-Management) mentre domenica si disputeranno le finali per il terzo e il primo posto. Si annuncia già un grande pubblico, con pochi biglietti ancora a disposizione. L'appuntamento Fin è organizzato dalla Waterpolo Bari, società che gestisce lo Stadio del Nuoto, con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia

“Questo impianto ogni giorno accoglie centinaia di persone e di famiglie per le molteplici attività natatorie, dal nuoto alla pallanuoto, passando per il nuoto sincronizzato – sottolinea Emanuele Merlini, presidente della Waterpolo Bari – e dopo aver accolto con un grande successo di pubblico il Settebello e il Setterosa in questi anni, rinnova ancora una volta la sua vocazione ad organizzare grandi eventi dedicati alla pallanuoto. Per noi è un onore accogliere a Bari i protagonisti della pallanuoto di serie A1 con alcune delle squadre più titolate d’Italia e del Mondo: vincerà solo una, ma siamo pronti a fare il tifo per tutti i grandi atleti che avremo in questi giorni a Bari”.