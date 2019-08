L'Italia del Volley batte anche l'Australia: stasera al Palaflorio contro la Serbia, in palio le Olimpiadi

DUe ore e mezza di lotta serrata per continuare a sognare Tokyo 2020: al Palaflorio di Bari gli Azzurri dell'Italvolley hanno battuto al termine di una gara sofferta l'Australia per 3 a 2 (21-25 25-19 24-26 25-17 15-13) spuntandola solo al Tie Break decisivo. Un match complicato contro una formazione ostica capace di portarsi per due volte in vantaggio e di cedere solo nel finale.

Questa sera l'atto conclusivo e decisivo delle qualificazioni olimpiche: nell'arena di Japigia, dalle 21.15, ci sarà la sfida finale contro la forte Serbia: la vincente potrà fare le valigie per il Giappone. Nel pomeriggio, alle 18, Australia-Camerun.