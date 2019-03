Palmese-Bari 0-0, le pagelle dei galletti: Marfella salva il risultato, sciocchezza di Simeri

Il Bari torna a casa con un solo punto dalla traserta in casa della Palmese. Brutta partita per i biancorossi, che già all'andata avevano faticato contro la solidità difensiva dei calabresi.

Al Lopresti si sono viste poche occasioni da goal da entrambe le parti e tanto nervosismo. I biancorossi hanno chiuso la gara in 9 con Quagliata espulso per un'entrata scomposta e Simeri, subentrato da poco al posto di Pozzebon, cacciato per proteste.

I migliori Today

Marfella 6,5: Parata salva risultato sulla girata di Ouattara nei minuti finali dell'incontro. Decisivo.

Di Cesare 6,5: Oltre a non sbagliare quasi nulla in difesa è il più pericoloso del Bari in attacco, il che è tutto dire sulla prova dei suoi colleghi davanti.

Bolzoni 6,5: Con Hamlili out il peso del centrocampo poggia su di lui che non delude e gioca una buona partita soprattutto in fase d'interdizione, guidando anche il compagno di reparto meno esperto.

I peggiori Today

Pozzebon 5: Riproposto titolare non viene servito a dovere e più in generale sembra far fatica ad assecondare i movimenti dei compagni. Prosegue con il suo digiuno dal goal e viene cambiato a inizio ripresa.

Simeri 4: Atteggiamento inspiegabile dell'attaccante campano. Cornacchini lo manda in campo al posto di Pozzebon ma lui si fa cacciare per proteste con la squadra già in inferiorità numerica e alla ricerca del goal.

Quagliata 5: Partita discreta fino all'espulsione frutto di un eccesso di foga agonistica.

Tabellino e pagelle di Palmese-Bari 0-0

PALMESE (4-4-2) - Barbieri, Cinquegrana, Brunetti, Bruno (83' Piras), Lavilla (65' Guglielmi), Calivà, Lucchese, Occhiuto, Trentinella (56' Bonadio), Ouattara, Colica. A disp.: D'Angelo, Gambi, Mistretta, Saba, Pascarella, Leonardi. All.: Franceschini

BARI (4-3-3) - Marfella 6,5; Bianchi 6, Cacioli 6, Di Cesare 6,5, Quagliata 5; Bolzoni 6,5, Langella 6, Brienza 6 (55' Piovanello 6,5), Floriano 5,5 (62' Mattera 6), Neglia 6 (90' Iadaresta sv), Pozzebon 5 (55' Simeri 4). A disp.: Bellussi, Turi, Aloisi, Nannini. All.: Cornacchini

Arbitro: Frascaro di Firenze

Note - ammoniti: Neglia (B), Lavilla (P), Cinquegrana (P), Occhiuto (P). Espulsi: Quagliata (B) per condotta violenta e Simeri (B) per proteste.