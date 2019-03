Palmese-Bari, le probabili formazioni: galletti in campo con Cacioli e Langella

Alle 15:00 di oggi pomeriggio il Bari sarà impegnato sul campo della Palmese alla ricerca di altri 3 punti fondamentali nella corsa promozione.

La squadra di Cornacchini - saldamente al comando della classifica con 65 punti - affronterà un avversario molto organizzato difensivamente (insieme alla Turris, è la squadra che dopo i galletti ha incassato meno goal di tutto il Girone I ndr) ma dovrà ugualmente cercare di far prevalere la propria forza e portare a casa la vittoria.

Come arriva la Palmese

Solitamente nelle partite in casa Franceschini schiera i suoi con la difesa a tre e un centrocampo folto per occupare al meglio il campo dalle dimensioni non troppo grandi. A comporre la linea difensiva dovrebbero essere Guglielmi, Brunetti e Bruno. A centrocampo gli esterni Lavilla e Occhiuto, con in mezzo Calivà, Colica e Trentinella. In attacco dovrebbe agire la coppia Mistretta-Ouattara.

Come arriva il Bari

Tra i galletti out Hamlili per squalifica e Feola, ancora alle prese con la lussazione alla spalla. In difesa ci sarà Cacioli e non Mattera a far coppia con Di Cesare, una scelta precisa di Cornacchini per preservare almeno uno dei due centrali in diffida. A centrocampo occasione per Langella che farà reparto con Bolzoni. Dubbio in attacco: Simeri non è al meglio, potrebbe esserci Pozzebon. Incerto il modulo che potrebbe oscillare tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1: tutto dipenderà dalla posizione di Brienza.

Le probabili formazioni di Palmese-Bari

PALMESE (3-5-2) - Barbieri; Guglielmi, Brunetti, Bruno; Lavilla, Calivà, Colica, Trentinella, Occhiuto; Mistretta, Ouattara. All.: Franceschini

BARI (4-3-3) - Marfella; Aloisi, Cacioli, Di Cesare, Quagliata; Bolzoni, Langella, Brienza; Piovanello, Pozzebon, Floriano. All.: Cornacchini

Arbitro: Frascaro di Firenze

