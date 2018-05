Parma-Bari, le pagelle dei galletti: bene Henderson-Basha, delude Balkovec

Tanto cuore non è bastato al Bari per ottenere un risultato positivo sul campo del Parma. I galletti sono finiti k.o. 1-0 in una partita molto importante ai fini della classifica. Vincere al Tardini, infatti, sarebbe stato utile non solo a migliorare il piazzamento dei pugliesi in ottica playoff ma anche a garantire maggior tranquillità per un’eventuale penalizzazione da parte della FIGC in seguito al deferimento dei giorni scorsi.

Ottima prova soprattutto del centrocampo che ha potuto beneficiare della dinamicità di Henderson, al ritorno dalla squalifica, e di un Basha combattivo. Gara meno esaltante, invece, per i due terzini Balkovec e Sabelli.

I migliori Today

Henderson 6,5: Al rientro dopo la follia di Palermo, lo scozzese ci mette un po’ a carburare ma nella ripresa è tra i migliori dei suoi e va vicinissimo al goal del pari ma la traversa gli impedisce di gioire con i compagni.

Basha 6,5: Grande partita dell’albanese combattivo su ogni palla e avversario che transiti dalle sue parti. Nonostante i ritmi alti, ogni volta che è in possesso del pallone non butta via la palla e consente alla squadra di organizzare la ripartenza. Se in forma come allo stato attuale è un calciatore imprescindibile.

I peggiori Today

Sabelli 5: Nel primo tempo spreca grossolanamente un contropiede perfettamente ordito da Henderson calciando “in bocca” a Frattali. Nella ripresa, assieme allo scozzese, si lascia sorprendere sul traversone di Dezi che manda in goal Gagliolo. Ammonito, salterà la sfida col Carpi.

Balkovec 5: Passo indietro per lo sloveno. Oltre a proporsi troppo raramente in avanti, si fa saltare con eccessiva facilità da Dezi nell'azione che porta al vantaggio ducale.

Improta 5: Grosso lo manda in campo per dare più alternative in attacco ma il suo ingresso in campo non è dei migliori in quanto caratterizzato da giocate spesso prevedibili e controlli sbagliati.

Il tabellino e le pagelle di Parma-Bari 1-0

PARMA (4-3-3) - Frattali 6,5; Gazzola 6, Iacoponi 6, Sierralta 6,5, Gagliolo 7; Dezi 6,5, Scavone 6 (80' Anastasio sv), Barillà 6; Ciciretti 5,5, Ceravolo 6 (88' Calaiò sv), Di Gaudio 6 (70' Scozzarella 6). A disp.: Nardi, Dini, Lucarelli, Frediani. All.: D'Aversa 6,5

BARI (3-5-2) - Micai 6; Gyomber 6,5, Marrone 6, Empereur 5,5; Sabelli 5 (67' Improta 5), Henderson 6,5, Basha 6,5, Iocolano 6 (57' Brienza), Balkovec; Andrada sv (14' Floro Flores 6), Nené 6. A disp.: De Lucia, Oikonomou, Petriccione, Kozak, Galano, Anderson, Tello, Diakité, Busellato. All.: Grosso 6

Arbitro: Di Paolo di Avezzano

Marcatori: 59' Gagliolo (P)

Ammoniti: Sierralta (P), Basha, Marrone, Sabelli, Gyomber (B)

Espulsi: Empereur (B) per aver interrotto una chiara occasione da goal