La partita del “cuore”: inclusione e solidarietà

Venerdì 22 novembre, alle ore 19, il Rotary Club Bari Alto, insieme ai giovani del Rotaract Club Bari Alto e Rotaract Club Bari Agorà, con il supporto dell’Associazione Help e dell’Associazione Nazionale Magistrati di Bari, invita la cittadinanza ad assistere ad una partita di calcio in triangolare al campo sportivo di San Girolamo a Bari. Le squadre, che si sfideranno a partire dalle ore 19,00, saranno formate da giovani richiedenti asilo, dai giovani del Rotaract e da magistrati. La particolarità dell’evento è che non vi saranno squadre di categoria a contendersi la coppa finale, ma squadre miste per sottolineare la voglia di giocare insieme e di contribuire a realizzare un service benefico. L’evento è finalizzato alla raccolta fondi per acquistare due computer con videocamera per effettuare diagnosi a distanza, in favore dell’Associazione Medici con il Camper, dotata di ambulatori itineranti e sparsi per il mondo, ed è aperto alla cittadinanza che potrà partecipare con un’offerta di € 5.