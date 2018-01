Allo Stadio della Vittoria arriva il Sei nazioni di rugby: si sfidano Italia e Scozia under 20

""Ospitare il match del 6 nazioni di rugby tra Italia e Scozia under 20 - commenta Petruzzelli - non può che riempirci di orgoglio. È la prima volta nella storia che Bari e la Puglia ospitano una partita della Nazionale italiana di rugby". Non riesce a trattenere la gioia l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli mentre comunica la decisione presa dal Coni Puglia: la città di Bari sarà il palcoscenico della sfida, prevista il prossimo 16 marzo alle 15.

Lo stadio del rugby a Catino

A ospitare gli atleti della palla ovale sarà al momento lo Stadio della Vittoria, ma in futuro tutto potrebbe cambiare. Come già anticipato da BariToday a giugno scorso, a Catino sorgerà un impianto ufficiale dedicato al rugby, finanziato dal bando 'Sport e periferie' del Coni. "Mi auguro saranno tanti i baresi - ha spiegato Petruzzelli - che parteciperanno a questo incontro e che, insieme, a noi si appassioneranno a questo sport. In questi anni, abbiamo preso a cuore il rugby, come gli altri sport cosiddetti minori". L'obiettivo dell'amministrazione è cercare di promuovere così lo sport nelle periferie e nei contesti sociali più complicati, ma anche "i valori della cultura sportiva che possono diventare valori di emancipazione sociale per tanti ragazzi” ha concluso l'assessore tanto da scegliere di investire nella realizzazione di un impianto ufficiale dedicato, con annessa club house, a Catino, attraverso un finanziamento del bando nazionale per il recupero di strutture sportive periferiche. In questo modo cerchiamo di promuovere nelle periferie e nei contesti sociali più complicati