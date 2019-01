Accesso gratuito al San Nicola per scolaresche e gruppi parrocchiali: 50 accrediti per assistere alle partite del Bari

L’assessorato allo Sport rende noto che sono a disposizione 50 accrediti, riservati a gruppi sportivi parrocchiali e a scolaresche, per l’accesso gratuito allo stadio San Nicola in occasione di ogni partita che la SSC Bari Calcio disputerà fino al termine del campionato di calcio.

“Nella proroga della convenzione di concessione d’uso dello stadio San Nicola in favore della società del Bari calcio - dichiara l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -, abbiamo confermato la possibilità che scolaresche e gruppi sportivi parrocchiali accedano gratuitamente allo stadio per tifare per la loro squadra del cuore. Già alla prima pubblicazione dell’avviso oltre cento tra ragazzi e ragazze di gruppi parrocchiali cittadini hanno avuto la possibilità di assistere alle partite del Bari. È mia intenzione chiedere alla società di valutare l’estensione del provvedimento anche ai centri diurni per minori e ai soggetti del terzo settore impegnati nel sostegno e nell’accompagnamento dei minori più fragili della città”.

Gli istituti scolastici e le parrocchie interessate potranno inoltrare formale richiesta all’assessorato allo Sport trasmettendola all’indirizzo di posta elettronica: rip.cultura@comune.bari.it.

La richiesta, completa dei nominativi e con allegata copia dei relativi documenti di identità, dovrà pervenire 15 giorni prima dell’evento prescelto. Si precisa che né i nominativi né la data prescelta potranno essere cambiati, e che è richiesto un accompagnatore ogni cinque ragazzi. L’accompagnamento e il trasporto saranno a cura della scuola o della parrocchia richiedente.

I biglietti potranno essere ritirati presso gli uffici dell’assessorato allo Sport il venerdì mattina della settimana in cui la squadra gioca, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In base alle richieste pervenute, l’assessorato stabilirà il numero degli accrediti da suddividere per tutti i richiedenti, utilizzando il criterio della rotazione per ciascuna partita.

L’avviso pubblico è disponibile sul sito istituzionale del Comune, mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare la ripartizione Culture e Sport, via Venezia 41 - Bari, tel. 080/5773860 - fax 080/2172955.