Calcio a porte chiuse: Serie C in chiaro fino al 3 aprile su Eleven Sports

Com'è ormai noto il dpcm 4 marzo 2020 ha imposto lo svolgimento delle manifestazioni sportive a porte chiuse per arginare il rischio di contagio del coronavirus fino al prossimo 3 aprile.

Per gli appassionati di calcio che tifano una squadra di Serie C come il Bari ci sono buone notizie: fino al prossimo 3 aprile, infatti, tutte le partite della terza serie saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports.

A stabilirlo è l’accordo firmato oggi tra il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. Contestualmente RAI, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all’operazione. Le porte degli stadi della Serie C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi, dopo le decisioni prese del Governo, di sospendere l’accesso al pubblico fino al 3 aprile.

Accolto l’invito delle istituzioni e, in particolare, del Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ad individuare modalità per

enfatizzare la valenza sociale dello sport come strumento di aggregazione e di inclusione.

Serie C: come vedere le partite in chiaro

Per poter seguire le partite in programma sin da oggi, sabato 7 marzo, sarà sufficiente registrarsi gratuitamente su Eleven Sports compilando il form alla pagina www.elevensports.it/registration, poi effettuare il login con mail e password scelti in fase di registrazione, collegarsi alla pagina www.elevensports.it/live e cliccare la thumb relativa alla partita che si desidera vedere.