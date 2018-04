Pescara-Bari 2-2: ennesimo blackout nel recupero, biancorossi rimontati in Abruzzo

Il Bari esce dallo stadio Adriatico di Pescara con un pareggio dal sapore della beffa. La squadra di Grosso, infatti, non è stata capace di amministrare un vantaggio di 2 gol al termine del primo tempo, facendosi rimontare e raggiungere nei minuti di recupero. Avvio equilibrato con le squadre che si studiano per circa un quarto d'ora. Ad avere la prima opportunità, però, sono i padroni di casa che 20' sfiorano il vantaggio con Capone, servito in area incapace di battere a rete da posizione favorevole. E' il Bari però a sbloccare: al 23': ottimo cross di Henderson per Nenè che prima batte l'ex Fiamozzi, poi infila alle spalle di Fiorillo. La squadra di Grosso approfitta del momento positivo e trova il raddoppio al 31' con Anderson: azione rocambolesca, rimpallo fortuito di Galano dopo uno scontro con Coda (che si fa male), palla ad Anderson il quale si invola verso la porta e sigla il 2 a 0. La reazione dei padroni di casa è in un tiro pericoloso di Capone al 43'.

La ripresa regala tante emozioni, fin dall'inizio: gli abruzzesi, infatti, accorciano già al 47' con Mancuso che batte Micai alla prima azione della ripresa. I ragazzi di Pillon prendono coraggio e 5 minuti dopo sfiorano il pareggio con Pettinari, fermato dall'estremo difensore barese. I pugliesi soffrono ma nonostante tutto hanno le loro chance fallite da Cissè e Busellato. Micai si supera al 74' con un doppio intervento prima su Pettinari e poi su Valzania. A due minuti dalla fine arriva anche l'espulsione di Campagnaro, per doppia ammonizione. Sembra fatta ma i 6 minuti di recupero saranno amari per i baresi. Il Pescara, infatti, trova, al 04' un insperato pareggio: Pettinari raccoglie un lancio su punizione, e devia la palla che finisce prima sul pallo e poi in rete. Ennesima disattenzione nei minuti finali e ancora una beffa per i baresi che vanno a 55 punti, confermandosi al 5° ma non approfittando dei pareggi interni di Palermo, Parma e Frosinone per accorciare la distanza dal 2° posto. L'occasione per riscattarsi ci sarà già martedì: al San Nicola arriva il Novara.

Il tabellino di Pescara-Bari

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Fornasier, Coda (34' Campagnaro), Fiamozzi; Valzania, Brugman, Coulibaly (50' Machin); Capone, Pettinari, Mancuso (68' Falco). A disp.: Savelloni, Balzano, Perrotta, Mazzotta, Carraro, Yamga, Bunino, Cocco, Baez. All. Pillon

Bari (4-3-3): Micai; Balkovec, Gyomber, Marrone, Anderson; Henderson (60' Busellato), Iocolano, Basha (81' Petriccione); Cissè, Galano, Nenè. A disp.: De Lucia, Sabelli, D'Elia, Empereur, Diakitè, Kozak, brienza, Improta, Floro Flores. All. Grosso

Arbitro: Martinelli di Roma

Marcatori: 23' Nenè (B), 31' Anderson (B), 47' Mancuso (P), 94' Pettinari (P)

Ammoniti: Fiamozzi (P), Nenè (B)

Espulsi: Campagnaro (P)