Post-partita rovente al termine di Pescara-Bari: revocata squalifica per mister Fabio Grosso

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale Figc ha accolto in modo parziale il ricorso della Fc Bari contro la squalifica di Fabio Grosso al termine della gara pareggiata per 2 a 2 in trasferta contro il Pescara, sabato scorso, allo stadio Adriatico. Grosso era stato inizialmente squalificato a seguito di un post-partita concitato negli spogliatori, dopo che i biancorossi hanno subito la rete del definitivo pareggio nei minuti di recupero. Per il tecnico barese ammonizione con diffida e multa da 2mila euro.