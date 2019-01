Pink travolta dal Milan per 8 a 0, l'allenatrice rossonera Morace: "Insulti e calci dalle baresi"

"Il Pink Bari ha una dirigenza ottima e competente, ma alcune loro giocatrici non hanno capito che il calcio femminile sta crescendo in tutto e devono cambiare atteggiamento. Sentire le bestemmie in campo è stato uno spettacolo indecoroso". L'attacco, pesante, è arrivato da Carolina Morace, stella del calcio femminile azzurro e allenatrice del Milan Women che ha commentato l'incontro di Serie A vinto dalle rossonere sulle baresi per 8 a 0.

Nel corso di un intervista a Sky Sport, ripresa da La Gazzetta dello Sport, Morace critica duramente la condotta delle calciatrici pugliesi: "Dato che le mie ragazze non avevano altre armi, hanno cercato di fare più gol possibili, ovviamente con la mia approvazione". Per l'ex attaccante azzurra, il risultato finale, decisamente rotondo, sarebbe stata una reazione a "calci, insulti e bestemmie". La pesante sconfitta della Pink contro la capolista ha lasciato le ragazze allenate da Roberto D'Ermilio all'ultimo posto in graduatoria, con soli 4 punti, a tre lunghezze dalla zona salvezza.

La replica delle baresi

A rispondere alle dichiarazioni di Morace è Alessandra Signorile, presidente della Pink: ""Ritengo che le dichiarazioni della Morace siano state eccessive rispetto a quello che è successo nella gara" ha affermato, aggiungendo che "non è stata una sfida violenta. C'è stato un episodio spiacevole: la mia calciatrice dice di aver ricevuto per prima un epiteto poco felice e ha replicato alla allenatrice Morace in maniera forte. Di questo mi ero scusata già con la Morace. Poco fa l'ho chiamata e le ho detto che ha esagerato. Nei prossimi giorni si comprenderà perché la Morace ha commentato in questa maniera la vicenda", ha poi aggiunto Signorile.