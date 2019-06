Pioggia di medaglie per gli atleti del Cus Bari ai campionati regionali esordienti B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Due le parole d’ordine in casa Cus: un passo alla volta e più forti delle ingiustizie. Si sono concluse le fasi finali dei campionati regionali per i più piccoli atleti della sezione nuoto del Cus Bari. I piccoli pesciolini si sono fatti notare nell’impianto comunale di Bitonto dove si sono svolte le gare. Il risultato finale parla di un 5 posto nella classifica di società, ma 2 tra le piscine mono impianto. Piazzamento che porta la società per il terzo anno consecutivo in top 5 . Il gruppo guidato dai tecnici Mario Pellegrino e Francesca Diomede ha collezionato un bottino di 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Tra gli atleti di spicco ci sono Blasi Lorenzo con 3 ori nei 50 dorso, 50 rana, 100 rana e un argento nei 100 dorso; Risola Gaetano con 2 argenti nei 50 e 100 farfalla; Giurlando Ginevra con un argento nei 100 farfalla e un bronzo nei 100 misti. Bronzo anche per la staffetta 4x50 mista maschile composta da Medusa Marco, Blasi Lorenzo, Risola Gaetano e Candela Vittorio. Grandissimi miglioramenti cronometrici anche per tutti gli altri componenti della squadra. Ma l’entusiasmo in casa CUS BARI non finisce qui. Nel prossimo fine settimana altri due importanti appuntamenti mantengono alta la tensione. Christian Dentico porterà a Burgas (Bulgaria) i colori biancorossi e quelli della nazionale nella Mediterranean Cup, mentre la veterana Mendolicchio Manuela parteciperà al trofeo Settecolli, nel meraviglioso impianto di Roma.

