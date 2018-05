Playoff Serie B, ufficiale il rinvio delle gare: si gioca il 3 giugno

Dopo la decisione del Tribunale Nazionale Federale di anticipare al 25 maggio la sentenza sul deferimento del Bari per presunte irregolarità amministrative, la Lega B ha deciso di posticipare il calendario dei playoff. La gara dei galletti contro il Cittadella, inizialmente in programma per sabato 26 maggio alle 18, è stata rinviata al 3 giugno alle 18:30, anche se è ancora da chiarire in quale città.

Il club biancorosso - che avrebbe dovuto disputare il preliminare in gara secca contro i veneti al San Nicola - potrebbe infatti subire una penalizzazione in classifica. Se si verificasse questa circostanza, il provvedimento determinerebbe l'inversione del campo, poiché il Bari perderebbe una posizione a favore del Cittadella. A subire le conseguenze della decisione della Procura Federale non è stata la singola gara tra Bari e Cittadella, bensì tutto il programma dei playoff.

Una decisione senza precedenti, accolta con grande malumore anche dai presidenti di Venezia e Palermo. In particolare il patron dei rosanero Zamparini ha già fatto sapere che chiederà il risarcimento dei danni. Resta invece un mistero il perché il deferimento che vede protagonista il Foggia per altre circostanze, non abbia avuto lo stesso effetto sui regolare svolgimento dei playout, il cui programma resta invariato.

Il nuovo calendario dei playoff di Serie B 2017-2018

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª - 7ª)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª – 8ª)

Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 18.30 (6ª/7ª - 3ª)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª/8ª - 4ª)

Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 - ore 18.30 (4ª - 5ª/8ª)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3ª - 6ª/7ª)

Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 - ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.