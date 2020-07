Playoff Serie C: sarà Bari-Ternana. Sorteggio ostico per i galletti

Dopo la qualificazione di Carpi, Juventus Under 23, Novara, Potenza e Ternana, vincitrici del primo turno nazionale dei playoff di Serie C la Lega Pro il sorteggio degli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale, quello in cui entrerà in gioco il Bari.

L'urna non è stata clemente con i galletti, designando come avversario la Ternana che ieri ha sorprendentemente eliminato il Monopoli vincendo 0-1 al Veneziani (nonostante i gabbiani avessero a disposizione due risultati su tre). La formazione allenata da Fabio Gallo è sicuramente una delle avversarie più ostiche potessero pescare i biancorossi, ad ogni modo, giunti a questo punto della stagione è inevitabile confrontarsi con le squadre più forti.

A preoccupare è soprattutto la differenza di condizione inevitabilmente esistente tra le due squadre: il Bari avrà il vantaggio di giocare in casa (anche se senza pubblico) e di avere a disposizione il pareggio e la vittoria (in virtù dell'algoritmo che classifica meglio i galletti), ma gli umbri hanno nelle gambe ben 3 partite ufficiali se si contano la finale di Coppa Italia di C contro la Juve e le sfide dei primi due turni playoff contro Avellino e Catania, mentre i biancorossi sono fermi in gare ufficiali dal 9 marzo contro il Catanzaro. Vivarini e i suoi dovranno cercare di arrivare alla sfida con le fere nella miglior condizione psico-fisica possibile: non si può sbagliare, altrimenti il sogno Serie B svanirà, almeno per questa stagione. Al contrario, se dovesse riuscire l'impresa, la strada sarebbe certamente più in discesa, vista l'eliminazione di un avversario tra i più quotati.

Playoff Serie C: sorteggio secondo turno nazionale

Gli altri accoppiamenti designati dall'urna vedranno il Carpi, testa di serie come Bari, Reggio Audace e Carrarese, affrontare il Novara al Cabassi. La sorprendente Juve U23 (che in 10 ha fatto fuori 2-0 il più quotato Padova) farà visita alla Carrarese, mentre la Reggio Audace dovrà vedersela con il Potenza (che ha eliminato la Triestina vincendo 1-0).

Bari-Ternana

Carpi-Novara

Carrarese-Juventus Under 23

Reggio Audace-Potenza