Portici-Bari 0-3, le pagelle dei galletti: Neglia trascinatore assoluto, difesa impenetrabile

Quarta vittoria di fila per il Bari autore di una prova assolutamente convincente sul campo del Portici. Una partita che poteva risultare insidiosa per almeno due motivi, il campo sintetico e un'ipotetica pancia piena dei galletti dopo la bella prestazione casalinga contro la Nocerina. E invece no, la squadra di Cornacchini ha mostrato tutto il suo valore, colpendo dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e mettendo in cassaforte il risultato nella ripresa rischiando pochissimo. Bene Simeri alla sesta rete stagionale, positivo anche Neglia che conferma di essere in ripresa.

I migliori Today

Neglia 7,5: Schierato in appoggio a Simeri l'ex Siena risulta davvero devastante e conclude la sua partita con due assist e un goal.

Simeri 7: Importante il suo goal in apertura perché instrada la partita sui binari giusti. Ha altre occasioni ma non riesce a sfruttarle, in ogni caso il suo lavoro per la squadra è molto importante.

Cacioli 7: Impeccabile difensivamente parlando, impreziosisce la sua prestazione con la rete del momentaneo 0-2 che regala ulteriore sicurezza alla squadra.

Hamlili 6,5: In assenza del fido Bolzoni è lui a prendere le redini del centrocampo. Abbina momenti di interdizione a fasi di regia come quella in cui lancia Neglia per il definitivo 0-3.

Di Cesare 6,5: Vero e proprio leader difensivo. Autorevole nelle chiusure, spesso è proprio lui a dare impulso alla costruzione delle azioni offensive del Bari.

Cornacchini 6,5: Va elogiato il lavoro del mister che sta riuscendo a tenere sul pezzo i suoi nonostante i ripetuti risultati positivi, evitando cali di tensione. Apprezzabile anche il modo in cui sta cercando di coinvolgere tutti i calciatori a disposizione e al tempo stesso attuando preziose rotazioni per tenere freschi i suoi.

I peggiori Today

Piovanello 5,5: Il classe 2000 molto spesso è tra i migliori in campo, ieri però non è stata la sua miglior prestazione a causa di un paio di errori di troppo in fase di conclusione.

Il tabellino di Portici 1906-SSC Bari 0-3

PORTICI (4-2-3-1): Antico, Boussada, Cretella, Sall, Panico; Atteo (58' Salimbé), Vaccaro; Nappo, Felleca, Onda; Coratella (58' D'Angelo). A disp.: Marone, Cardinale, Massa, Marrella, Romano, Spedaliere, Carrafiello. All.: Chianese

BARI (4-2-3-1): Marfella 6, Turi 6 (55' Bianchi 6), Di Cesare 6,5, Cacioli 7, Nannini 6,5; Feola 6, Hamlili 6,5 (73' Mattera sv), Piovanello 5,5 (73' Langella sv), Bollino 6 (68' Iadaresta 6), Neglia 7,5, Simeri 7 (80' Liguori sv). A disp.: Maurantonio, Floriano, Aloisi. All.: Cornacchini 7

Arbitro: Catallo di Frosinone

Marcatori: 3' Simeri (B), 51' Cacioli (B), 65' Neglia (B)

Note - Ammoniti: Hamlili (B), Neglia (B), Bollino (B)