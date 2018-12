Serie D, Portici-Bari 0-3: i biancorossi sbancano il San Ciro e allungano sulla Turris

Netta vittoria per il Bari sul campo del Portici: allo stadio San Ciro la formazione biancorossa si è imposta 0-3 grazie ai goal di Simeri, in avvio, di Cacioli e Neglia nella ripresa.

Quarta vittoria di fila per gli uomini di Cornacchini che si portano a quota 36 in classifica grazie al 14° risultato utile in stagione. Da segnalare anche l'esordio dei due nuovi acquisti, Bianchi e Iadaresta, subentrati nella ripresa al posto di Turi e Bollino. Vittoria doppiamente importante perché oltre a dare continuità alla marcia, consente ai pugliesi di allungare sulla Turris, sconfitta sul campo del Città di Messina: ora i punti di vantaggio sui campani sono ben 9. Prossimo appuntamento mercoledì 12 dicembre per il turno infrasettimanale con il Bari che ospiterà il Troina al San Nicola.

La partita

Cornacchini cambia ancora modulo e si affida al 4-2-3-1, con Piovanello, Bollino e Neglia alle spalle di Simeri. In difesa non c'è ancora Aloisi, tornato a disposizione dopo aver smaltito l'infortunio, Cacioli fa coppia con Di Cesare, mentre parte dalla panchina Mattera. L'equilibrio al San Ciro dura appena 3 minuti perché Simeri devia da pochi passi un corner battuto da Neglia e realizza il suo sesto centro stagionale. All'11 si fanno vivi i padroni di casa con un destro di Falleca respinto in corner da Marfella. Al quarto d'ora Simeri va vicino al raddoppio con un tiro di prima sul traversone di Feola ma trova il riflesso coi piedi di Antico. Bari ancora a un passo dallo 0-2 con Di Cesare: la sua deviazione sotto misura viene neutralizzata da Antico. Poco prima della mezz'ora attimi di apprensione per uno scontro di testa tra Di Cesare e l'ex Coratella, alla fine il difensore si rialza e prosegue la gara. Nuova chance per i biancorossi con Piovanello che al 35' spreca un buon assist di Bollino calciando alto. Al 44' si rivedono i campani con un calcio piazzato dell'altro ex Sall che termina di poco fuori. Al termine dei primi 45' Bari in vantaggio di un goal, ma il punteggio poteva essere più rotondo.

La ripresa inizia senza cambi e il Bari trova quasi subito il goal del raddoppio con un colpo di testa di Cacioli sugli sviluppi di un corner. Prima rete in campionato per il difensore, oggi con la fascia da capitano al braccio. Al 55' Cornacchini fa esordire Bianchi inserendolo al posto di Turi. Poco dopo i biancorossi trovano il goal del tris con una fuga di Neglia che si presenta a tu per tu con Antico, freddandolo con un preciso piattone di destro. Sul 3-0 arriva anche il momento di Iadaresta che prende il posto di Bollino. Cornacchini, poi, ridisegna i suoi col 4-4-2, inserendo Mattera e Langella per Hamlili e Piovanello: l'esperto difensore va a fare il terzino, mentre l'under si sposta più avanti, Simeri e Iadaresta fanno le punte. Proprio Simeri al 74' spreca una buona chance sul bell'invito di Langella. Colossale occasione per il 3-1 del Portici con Nappo che da pochi passi spara alto. Nel finale insiste la formazione di casa ma il Bari gestisce bene il proprio consistente vantaggio fino al fischio finale.

Il tabellino di Portici 1906-SSC Bari 0-3

PORTICI (4-2-3-1): Antico, Boussada, Cretella, Sall, Panico; Atteo (58' Salimbé), Vaccaro; Nappo, Felleca, Onda; Coratella (58' D'Angelo). A disp.: Marone, Cardinale, Massa, Marrella, Romano, Spedaliere, Carrafiello. All.: Chianese

BARI (4-2-3-1): Marfella, Turi (55' Bianchi), Di Cesare, Cacioli, Nannini; Feola, Hamlili (73' Mattera), Piovanello (73' Langella), Bollino (68' Iadaresta), Neglia, Simeri (80' Liguori). A disp.: Maurantonio, Floriano, Aloisi. All.: Cornacchini

Arbitro: Catallo di Frosinone

Marcatori: 3' Simeri (B), 51' Cacioli (B), 65' Neglia (B)

Note - Ammoniti: Hamlili (B), Neglia (B), Bollino (B)