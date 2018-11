VIDEO | Quando lo sport supera ogni barriera fisica: un pomeriggio con i calciatori in carrozzina elettrica

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il calcio non è uno sport accessibile ai disabili? Tutt'altro, può diventare proprio uno strumento per abbattere qualsiasi barriera fisica e mentale. Lo hanno dimostrato i tanti partecipanti alle prove di Powerchair Football, il calcio in carrozzina elettrica, tenutesi nel pomeriggio al Palacarrassi di Bari. L'impianto in via Turati ha ospitato anche la prima partita dell'Oltre Sport Powerchair football, la neonata formazione pugliese della disciplina, che l'associazione Oltre Sport sta provando a promuovere a livello nazionale. Siamo andati ad assistere alle prove gratuite per i ragazzi disabili e alla sfida contro il team lucano della Power Albatros Basilicata.