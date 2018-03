A Savelletri il Premio USSI Puglia 2018: premiati giornalisti e sportivi

Serata di gala per il giornalismo sportivo pugliese per l'assegnazione del "Premio Ussi 2018 - Tenute Chiaromonte". Nella splendida cornice di Borgo Egnazia a Savelletri, giornalisti e sportivi hanno ricevuto una targa per i propri meriti durante la serata condotta da Franco Cirici e Micol Azzurro.

Premiati con il riconoscimento nazionale Giuseppe De Bellis (Condirettore Sky Sport), Francesco Giorgino (Caporedattore RAI TG1), l'arbitro di Serie A e internazionale Marco Di Bello e il presidente della Federazione Italiana Taekwondo Angelo Cito. A ricevere il premio per il Racconto Sportivo Sergio Brio e Luigia Casertano.

Premio alla carriera per Piero Ricci (Presidente Ordine Giornalisti Puglia). Michele Pennetti (Caporedattore Corriere del Mezzogiorno), Marco Secli (La Gazzetta del Mezzogiorno), Daniele Capone (Editore Press 3), Carlo Molfetta (Olimpionico Taekwondo), Elio Sannicandro (Consigliere Nazionale CONI) e Saverio Sticchi Damiani (Presidente U.S. Lecce)

Premiati anche i fotoreporter Saverio De Giglio, Donato Fasano, Michele Piscitelli e Leopoldo Cisonno. Targa Under 35 "Gianluca Guido" al giornalista Gianvito Magista e infine targa speciale per i musicisti salentini Sud Sound System.