SSC Bari, pronte le nuove maglie: giovedì la presentazione ufficiale

Il campionato è momentaneamente in sosta (riprenderà domenica 17 marzo con la sfida interna contro il Castrovillari) ma le novità in casa della SSC Bari non mancano. Nella serata di ieri, infatti, il club biancorosso ha comunicato che giovedì 14 marzo verranno presentate le nuove divise con cui scenderanno in campo i galletti.

Da via Torrebella fanno sapere che non si tratterà delle divise della nuova stagione, bensì quelle con cui gli uomini di mister Cornacchini giocheranno solo le ultime 8 gare di campionato e la poule scudetto. A firmare le divise - che dovrebbero fare il loro esordio già dalla partita di domenica pomeriggio - sarà lo sponsor tecnico Kappa.

La presentazione avverrà alle 10:30 del mattino presso il Teatro Forma a Bari e non sarà aperta al pubblico, tuttavia, la società mercoledì 13 sorteggerà tra 40 abbonati e 10 titolari di SSC Bari fan card che potranno partecipare all'evento (maggiori informazioni su come partecipare all'estrazione sui social e sul sito ufficiale del Bari). L