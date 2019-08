Ssc Bari, festa in piazza in vista dell'esordio al San Nicola: giocatori e staff incontrano i tifosi

Una grande festa in centro per salutare la città in vista dell'esordio al San Nicola. I giocatori della Ssc Bari incontreranno i tifosi domani, 29 agosto, alle 19.30 in piazza del Ferrarese: a comunicare l'evento - di cui finora niente era trapelato - è la stessa società biancorossa con una nota pubblicata sul sito:

L'esordio casalingo in campionato incombe, l’appuntamento è fissato per domenica alle 17:30 contro la Viterbese. In attesa di affollare gli spalti del ‘San Nicola’ , i tifosi biancorossi potranno scatenare la loro passione ritrovandosi domani, giovedì 29 agosto, in Piazza del Ferrarese.

Presenti naturalmente il presidente della Ssc Bari, Luigi De Laurentiis - che negli scorsi giorni aveva 'bacchettato' tifosi per i pochi abbonamenti sottoscritti - e l'allenatore Cornacchini, insieme alla squadra e allo staff, per la presentazione ufficiale: "A partire dalle 19:30, musica, intrattenimento, divertimento e una sorpresa finale...Impossibile mancare!" l'invito rilanciato sui social.