Primo allenamento all'Antistadio per il Bari: bagno di folla per i nuovi

Nel pomeriggio il Bari si è ritrovato all'Antistadio per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi al termine del ritiro di Bedollo.

Una prima volta assoluta per i tanti volti nuovi che compongono la rosa biancorossa i quali hanno ricevuto grande calore dal centinaio di tifosi accorsi ad assistere. Presente anche il nuovo acquisto Eugenio D'Ursi, tesserato in prestito dal Napoli. Grande affetto anche nei confronti dei beniamini della scorsa stagione come Di Cesare e Simeri, ricercatissimi dai tifosi per un selfie.