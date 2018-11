Primo torneo di softball misto amatoriale invernale del Sud Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

SlowPitch - Domenica 25 novembre, la WINTER LEAGUE 2018 è a Bari Presso il Centro sportivo "Tonino Rana" in Via Venezia a Carbonara, si svolgerà, dalle 09.00 alle ore 16.00, un mini torneo di softball misto. Si affronteranno per la 3a giornata del torneo i padroni di casa del Baseball Club Bari Warriors , i Seagulls Softball Salerno, il Napoli Baseball Softball, i Caserta Brewers, e i Virtus Goti ’97 di S’Aagta dei Goti (BN). Una giornata di sport e divertimento in cui si confronteranno quattro realtà campane e la squadra barese allenata dal duo Anthulla Solomonidis e Concetta Ferri in avvincenti partite di slow-pitch. Donne, ragazzi, italiani, centro e sudamericani tutti legati dalla stessa passione Le Squadre intanto scaldano i motori, in attesa del Play Ball per indossare i guanti e stringere le mazze, pronti a sfidarsi ma sempre nel segno del rispetto reciproco e del divertimento attorno al “diamante”. Vi aspettiamo numerosi per seguire il meraviglioso mondo del Baseball, sport americano per eccellenza, che così tanto appassiona milioni di fans in tutto il mondo, dal Centro America al Giappone, dal Nord America all’Europa. L’ingresso è gratuito. BC Bari Warriors http://bcbariwarriors.altervista.org/ Dott.Enzo Serino email: bcbariwarriors@gmail.com Roster Bates Lynell, Beato Miguel, Chittano Adele, Corcio Roberta, De Bellis Leonardo, De Candia Sara, De Cristofaro Rocco, Ferrara JohnRocco, Ferri Concetta, HernandezVazquez Erik, Lacalamita Nicola, Lanzolla Nunzio, Laudisa Riccardo, Maggi Danilo, Mariani Rocco, Masellis Benedetto, Mastrolonardo Domenico, Mastrorosa Francesco, Ninivaggi Bruno, Portoghese Massimo, Rolland Jean Francois, Romero Alejandro,Santamaria Leonardo,Sequera Velasquez Carlos Luis, Serino Marco, Serino Mosè, Serino Vincenzo, Solomonidis Anthulla, Verdino Pellegrino