"Niente biglietto omaggio con il ticket in tribuna ovest, sorpresa sgradita alla biglietteria del San Nicola"

Si è presentato al botteghino del San Nicola con un biglietto di tribuna ovest per la gara Bari-Turris, chiedendo di poter usufruire del biglietto omaggio under14 previsto dall'iniziativa lanciata per oggi dalla società biancorossa, ma soltanto lì ha scoperto che la promozione era valida solo per i possessori di biglietto per la tribuna est.

Il racconto arriva da un nostro lettore, ma pare che diversi tifosi si siano ritrovati nella stessa situazione: "Sorpresa sgradita - ci scrive Domenico - Questa mattina avendo già acquistato un biglietto in tribuna ovest apprendevo contrariamente a quanto annunciato da un comunicato che la formula under 14 era fruibile solo al settore tribuna est scatenando non poche proteste agli astanti genitori con 2-3 bambini. Ci siamo sentiti presi in giro anche per la mancanza di sensibilità verso coloro che avevano prospettato una condivisione con i propri figli a un momento di sportività e aggregazione e senza nessuna possibilità di limitare il danno non solo economico magari con un'erogazione di un biglietto ridotto. Strano per una società che fuori casa raccoglie 800 tifosi in serie d ogni trasferta. Che delusione".

A creare il problema sarebbe stato un difetto di comunicazione nel comunicato inizialmente diramato dalla società, e ripreso da alcuni media, nel quale si legge: "Per questa partita è attiva la formula «Biglietto omaggio under14»: i biglietti under14 possono essere richiesti esclusivamente alla biglietteria dello stadio San Nicola domenica 14 ottobre (9-12), presentando un documento di identità del minore e il biglietto a pagamento del genitore che lo accompagna", senza alcun riferimento al settore di validità della promozione. Un'informazione invece contenuta in tutti i post pubblicati sulla pagina ufficiale della SSC Bari, in cui viene specificata la validità della promozione per i soli possessori di biglietto per la tribuna est, ma che non tutti - a quanto pare - hanno letto, incorrendo nei disagi.