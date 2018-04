1^ Edizione Puglia Master Tournament torneo internazionale di Basket il 28 e 29 aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sarà il palazzetto dello sport del CUS BARI, ad ospitare la 1^ edizione edizione del Puglia Master Tournament, torneo di basket internazionale riservato alle categorie over 50 maschile e over 35 femminile. Dopo la felice esperienza della squadra Master del CUS Bari, vincitrice del Dublin Tournament di Dublino dello scorso anno, la società del centro universitario sportivo barese(insieme alla sua società satellite SPORT &CO.), da sempre impegnata in attività di carattere sociale ha pensato di organizzare a Bari la prima edizione del PUGLIA MASTER TOURNAMENT, con la volontà e l’ambizione di portare nella nostra città alcune vecchie glorie del basket nazionale ed internazionale. In questa prima edizione, tra le diverse squadre master locali che hanno accettato l'invito, spicca la squadra lituana degli OMEGA KAUNAS, che approfitteranno di questo torneo per trascorrere del tempo nella nostra bellissima città. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati di basket e non, sabato 28 e domenica 29 aprile nel Palazzetto dello sport del CUS Bari per assistere a questa straordinaria competizione sportiva.