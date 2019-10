Pugliesi nel mondo ricevono award a Roma nel Palazzo Montecitorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Puglia e i suoi emigrati nel nord america rappresentati egregiamente da Frank Tattoli. Frank è un molfettese emigrato negli USA da una vita, nominato uomo dell'anno nel 2017 per il prezioso impegno nel promuovere l'italianità nel New Jersey, dove si svolge da ben 93 anni l' Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri, di cui è una colonna importante, oggi lavora per il comune di Weehawken NJ. Si è tenuta a Roma, mercoledì 2 ottobre 2019, grazie alla disponibilità dell' On. Nissoli, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la "casa degli italiani" la cerimonia di consegna dei Patrimonio Italiano Award, il riconoscimento che Patrimonio Italiano TV "La tv degli italiani all’estero", conferisce agli ambasciatori dell’italianità nel mondo. I Pugliesi nel Mondo sono stati rappresentati, attraverso la segnalazione di Roberto Pansini Presidente dell'associazione Oll Muvi ai più conosciuta come I Love Molfetta, dall'amico Frank Tattoli che ha ricevuto l' award per conto della Società Madonna dei Martiri di Hoboken nel New Jersey ideatori e promotori delle tradizioni pugliesi da quasi 100 anni per l'evento dell' Hoboken Italian Festival, il più grande festival italiano nel New Jersey. Insieme con Frank Tattoli era presente a Roma anche Richard Barsa finanze director del comune di Weehawken NJ. Ottobre è il mese delle celebrazioni dell’Italian Heritage negli Stati Uniti, che gli italoamericani onorano con eventi di alto spessore. E così la presenza dell’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata italiana eletta in Nord e Centro America, assume un valore ancor più importante. La cerimonia si è aperta con l’inno italiano, cantato da tutti i presenti, e quello americano cantato a cappella dalla giovane cantante Sabrina Armano. La conferenza, moderata da Sara Manfuso, alla presenza dei fondatori di Patrimonio Italiano Tv, i giornalisti partenopei Luigi Liberti e Mike J. Pilla, ha visto la partecipazione di grandi nomi del jet-set italiano, della cultura e dello sport. Il Comitato del “Patrimonio Italiano Award” ha assegnato dei riconoscimenti su indicazione degli spettatori di Patrimonio Italiano Tv: per lo sport sono andati al cav. Tony Di Piazza, produttore e vicepresidente del Palermo, il cui premio è stato ritirato dall’ex arbitro di serie A Gianluca Paparesta, e al neo-presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Diversi riconoscimenti per la Soap Opera “Un Posto al Sole”, la produzione più seguita in assoluto all’estero. Erano presenti per la Rai il vicedirettore Rai Fiction Francesco Nardella e Daniela Troncelliti, per Fremantle Media Renata Anzano e Dario Morelli e, in rappresentanza degli attori, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. Riconoscimento anche alla Società Dante Alighieri, presente in sala con il Segretario Generale Alessandro Masi. Tra gli altri premiati anche Tommaso Cennamo, per le sue produzioni che raccontano gli italiani all’estero, e Dante Mariti, che il 25 novembre organizzerà per la prima volta un premio lirico dedicato alla Callas proprio alla Columbus University di New York, a pochi passi dall’ospedale dove nacque la cantante. Davvero una lodevole iniziativa di Patrimonio Italiano TV. Importante la presenza della città di Molfetta grazie agli emigrati, grazie alla persona di Frank Tattoli, ma vogliamo sottolineare l'attenzione e la considerazione che meritano sempre di più "i nostri ambasciatori" ( gli emigranti) per l'impegno costante nel mantenere vive le radici con la propria terra.