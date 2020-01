Reggina-Bari, le pagelle dei galletti: Perrotta evita il naufragio, polveri bagnate in attacco

Soltanto un pareggio per il Bari nell'attesissima sfida con la Reggina. Al Granillo è finita 1-1, e anzi, la squadra di Vivarini deve ritenersi soddisfatta del risultato visto che era finita in svantaggio, colpita dalla vecchia volpe Denis.

I biancorossi, meno pericolosi rispetto al solito, sono riusciti a pareggiare a pochi giri di orologio dallo scadere grazie a Marco Perrotta, che si è fatto perdonare per essersi fatto sfuggire l'argentino segnando la rete del defnitivo 1-1. C'è voluto un difensore per bucare l'ex Guarna, sì perché sia Simeri, sia Antenucci non hanno vissuto la loro migliore giornata. Al netto di un distacco che rimane invariato a -6, il punto di Reggio si può considerare guadagnato. Lo scontro diretto è andato, ora sarà una gara di resistenza a distanza con la formazione di Toscano fino alla fine del campionato.

I migliori Today

Sabbione 6,5: Senza Di Cesare si carica la difesa sulle spalle e non fa rimpiangere l'assenza del capitano.

Perrotta 6: Fa tutto lui, prima perde Denis in occasione del vantaggio amaranto, poi pareggia i conti segnando un goal da vero opportunista

Schiavone 6,5: Subentrato nella ripresa, dai suoi piedi nasce il cross che porta alla rete del pari realizzata da Perrotta.

Costa 6,5: Spinge meno del solito ma difende in maniera esemplare senza sbagliare una chiusura.

I peggiori Today

Antenucci 5,5: Fa tanto movimento ma resta imbrigliato tra le maglie dei difensori amaranto. Unico brivido un destro dalla media distanza finito fuori di poco, forse ha bisogno di un turno di stop per ritrovare la freschezza che serve per fare la differenza.

Berra 5,5: Spinge poco e difende in maniera troppo blanda in occasione del cross di Rolando su cui Denis fa 1-0.

Laribi 5,5: Meno nel vivo del gioco rispetto alla partita con la Sicula Leonzio, patisce il pressing asfissiante della Reggina e lascia il campo senza aver creato pericoli.

Scavone 5: Ancora lontano dalla forma dei giorni migliori, un’altra prestazione non proprio all’altezza del suo nome.

Il tabellino di Reggina-Bari 1-1

REGGINA (3-4-1-2): Guarna 6; Blondett 6, Gasparetto 6,5, Rossi 7; Rolando 6,5, De Rose 6, Bianchi 6 (83' Nielsen sv ), Loiacono 6,5; Sounas 6,5; Corazza 5,5 (61' Reginaldo 6), Denis 7 (84' Bellomo sv). A disp.: Geria, Liotti, Rubin, De Francesco, Mastour, Paolucci, Rivas, Sarao. All.: Toscano 6,5

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 5,5 (73' Corsinelli 5,5), Sabbione 6,5, Perrotta 6,5, Costa 6,5; Maita 6, Bianco 6, Scavone 5 (63' Schiavone 6,5); Laribi 5,5 (73' D'Ursi sv); Simeri 6, Antenucci 5,5. A disp.: Liso, Marfella, Cascione, Di Cesare, Esposito, Awua, Folorunsho, Neglia, Terrani. All.: Vivarini 6.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Trinchieri - Fontemurato

Marcatori: 68' Denis (R), 87' Perrotta (B)

Note - ammoniti Bianco, Scavone, Corsinelli (B), Denis, Loiacono, Rolando (R)