Reggio Audace-Bari: data, orario e dove vedere la finale playoff di Serie C in TV

Battendo la Carrarese in semifinale al San Nicola, il Bari ha conquistato il diritto di disputare la finale playoff di Serie C. Mercoledì sera i galletti scenderanno in campo alle 20:45 allo Stadio Città Tricolore di Reggio Emilia, per affrontare i padroni di casa della Reggio Audace, vincitori dell'altra semifinale contro il Novara.

La sfida si giocherà in casa dei granata per via del regolamento di questa edizione che prevede sia scelta come sede l'impianto casalingo di chi ha il miglior coefficente ottenuto dalla media tra partite disputate e punti in classifica(55 pt in 27 gare per gli emiliani, 60 pt in 30 gare per Vivarini e i suoi). La finale sarà in gara secca e prevederà tempi supplementari ed eventualmente rigori in caso di parità. Come le sfide precedenti, anche a Reggio si giocherà a porte chiuse.

I tifosi dovranno accontentarsi di seguire la partita più importante della stagione in televisione: oltre che su Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Serie C, il match sarà trasmesso in chiaro da RaiSport.